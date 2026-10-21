"Hakemler dosyası" soruşturması: Ferdi Karadoruk'a 8 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Ferdi Karadoruk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ve gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden göstermeksizin klasman dışı bıraktıkları, görev vermedikleri veya sistematik şekilde dışladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024'te hazırlanan hakem-gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, tahkim kurulu kararlarıyla bazı işlemlerin bozulduğu, hakemlik sınav sorularının hakem derneği ile yakın ilişkilere ait olanlara verildiği gibi birtakım iddialara ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmada delil toplama işlemlerinin devam ettiği sırada hakemlerin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine üye oldukları aktarılan iddianamede, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketliliklerinin incelenmesi sonucunda dernek içerisindeki hesaplar ve defterlerde birtakım uyumsuzluklara rastlandığı ifade edildi.

İddianamede, söz konusu derneğin başkanı olan Karadoruk'un üzerine atılı eylemin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçunu oluşturduğu kaydedilerek, soruşturmanın ayrı olarak yürütülmesi gerektiği kanaatine varıldığı ve dosyasının ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Bilirkişi raporu

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, dernek karar defterinde yapılan incelemede, dernek İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'a "avans" veya "ön ödeme" adı altında para gönderilmesine dair herhangi bir yönetim kurulu kararına rastlanmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu kararlarında, dernek faaliyeti kapsamında harcanan paranın miktarı, üst limiti, dernek faaliyetleri kapsamında ödemelerin ne şekilde yapılacağı gibi hususların, verilen yetkinin dernek tüzüğünün 49/a maddesi kapsamında onaylanmış bütçeye göre yapıldığına dair kararlara ve belgelere rastlanmadığı aktarılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu sebeple harcama ve giderlerin dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği, Ferdi Karadoruk'un dernek hesapları üzerinde münferiden işlem yapma yetkisinin yanında internet-mobil uygulamalarında erişime sahip olmasının, ayrıca dernek harcamaları için dernek hesabından şahsi hesabına ön ödeme veya avans mahiyetinde para gönderilmesinin zaruret oluşturmayacağı, derneğin 2024 yılı işlemlerinin kaydedildiği yevmiye defteri çıktısında, kasa hesabının Muhasebe Uygulama Tebliği esaslarına uygun nakit işlemlerin kaydedilmesi kuralına aykırı şekilde, iş avanslarının, banka fon hesaplarının ve harcama-gider hesaplarının kaydedildiği, işlemlerin kontrolünün ve izlenebilirliğinin, borç-alacak durumunun gizlendiği, muhasebe defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmadığı."

Ferdi Karadoruk'un hesap hareketleri

Bilirkişi raporunda, 1 Ocak 2024-4 Eylül 2026 arasında derneğin İstanbul Şubesi banka hesaplarından 698 işlemde çıkan paranın 7 milyon 499 bin 632 lira olduğu belirtildi.

Aynı dönemde derneğin banka hesabından Ferdi Karadoruk'un şahsi hesabına 30 bin lira ve üzeri 12 işlemde toplamda 686 bin 600 lira, 10 bin ile 30 bin lira arasında 52 işlemde toplamda 764 bin 304 lira ve 10 bin lira altında 40 işlemde 176 bin 772 lira olmak üzere toplamda 104 işlemde 1 milyon 627 bin 676 lira şeklinde çıkan paranın, dernek hesaplarından çıkan paranın yüzde 21,70'ine karşılık geldiği aktarıldı.

Karadoruk'un banka hesaplarından derneğe gelen toplam 60 işlemdeki 1 milyon 134 bin 670 lira içerisinde 47 işlemin banka işlemlerinde, herhangi bir açıklama yapılmaksızın iade edilen, gelen 831 bin lira dernek parası ile Karadoruk tarafından 12 Haziran 2025'te "iptal olunan Hilmi Ok turnuvasının final masraf iadesi" açıklamasıyla 150 bin lira, yine aynı yıl 18 Haziran'da "mevlüt avans iade" açıklamasıyla 50 bin lira olmak üzere dernek hesaplarına iade edilen toplam 1 milyon 31 bin liranın, Karadoruk'un uhdesinde şahsi kullanımında tutulması gibi eylemleri olduğu vurgulandı.

İddianamede, bilirkişi raporunda derneğin 2026 yılı gelir, gider ve tüm işlemlerinin deftere kayıt edilmediğinin belirtildiği aktarılarak, şüpheli Karadoruk'un "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.