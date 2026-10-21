Bakan Gürlek: Haksız kazançla mücadelemiz sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ve haksız kazançlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Gürlek, soruşturmalara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ MANİPÜLATİF İŞLEMLERE VE HAKSIZ KAZANÇLARA YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır. TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 21, 2026





TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir."

"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız." diyen Bakan Gürlek, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.