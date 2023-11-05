Andırın'da Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı yapıldı

Andırın Belediyesi tarafından kente kazandırılan görüntüsüyle kaleyi andıran, içerisinde 39 Andırınlı şehidin resim ve bilgilerinin bulunduğu Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kentin tarihi ve kültürüyle eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Kirişci, ilçeye kazandırılan eserden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

29 Ekim'in ardından Türkiye'nin yeni bir yüzyıla girdiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bir yüzyıl başladı ve bu yüzyıla da Türkiye yüzyılı adını veriyoruz. Bu yüzyılda bizim daha kat edecek çok yolumuz var. Allah dünyamıza bir dirlik versin. Allah dünyamıza bir huzur versin. Allah İslam coğrafyası üzerindeki uyanışa son versin. Direnişe vesile kılsın. Uyku modunda ki Müslümanın bu haline son versin. Hepinize basiret versin, feraset versin. Zulmeden bugün için İsrail katil devletini de rabbim kahhar sıfatıyla kahrı perişan eylesin. Fakirimizin, fukaramızın, garibimizin, gurebamızın da rabbim yar ve yardımcısı olsun."

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da alana gelen ziyaretçilerin şehitler için hem dua edecekleri hem de kenti seyredecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade etti.

Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın zamanla kentin sembol mekanlarından biri olacağına inandığını ifade eden Doğan, "Bu bölge, ilçemizin girişinde ve ilçe merkezine hakim bir tepe niteliğindedir. Bu sebeple buraya gelecek olan ziyaretçilerimiz, hem şehitlerimiz için dua etsinler, hem de biraz dinlenip, şehrimizi ve etrafını seyretsinler diye seyir terası olarak tasarladık. Yakın zamanda inşallah çevre düzenlemesi ile birlikte, sosyal tesis ve mescit inşaatlarını da tamamlayacağız. Bu niteliği ile de burası ilçemizin sembol mekanlarından birisi olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda mehteran gösterisi düzenlendi, çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Törene, ​​​​​​​AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.​​​​​​​