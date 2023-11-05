MEB’in Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi

Ayvalık’ın Mutluköy kırsal mahallesinde yapılan açılış öncesinde davetlilere yeniden hayata geçirilen Yaşam Merkezi binasının eski ve yeni haliyle proje hakkında slayt gösteriminde bulunuldu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğünde; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Bunge Gıda Türkiye Koordinatörü Turgut Yeğenağa, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ATO Meclis Başkanı Suat Akın, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, proje en baştan bu yana destek veren Komili –Kırlangıç Zeytinyağı Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı ile Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı açılış programı; halk oyunları gösterimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Milli Eğitim Bakanlığı ile Komili Ailesi tarafından imzalanan projenin tanıtımında bulunmaktan duyduğu gurur ve memnuniyeti ifade etti.

Bunge Gıda Türkiye Koordinatörü Turgut Yeğenağa "Mart ayında eğitimlere başlayan köy yaşam merkezimizde tiyatro, drama, resim, geri dönüşüm konulu atölyeler, müzik ve sanat atölyeleri, arkeoloji ve doğa temalı birçok eğitimin yanı sıra zeytin kültürüyle zeytinyağı tadımı gibi eğitimler gerçekleştirdik. Şu ana kadar iki binin üzerinde katılımcıya ulaştık." dedi.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da, açılışının yapıldığı Mutlu Köy Yaşam Merkezi binasının 1944 yılında Mutluköy halkının emekleri ve katkılarıyla imece usulüyle yapıldığını söyledi.

Eski okul binası öncesinde Mutlu Köy halkının köy kahvesi ve köy camisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yaptığını kaydeden Kaymakam Yaman şunları ifade etti:

"Burada yaşayan insanlarımız bu binayı 1944 yılında inşa etmişler. Bugün ise bu binada birçok eğitici-öğretici ve sanatsal etkinlikler yapılıyor. Ama bu köy yaşam merkezinin en önemli teması; zeytin ve zeytinyağına yönelik vermiş olduğu eğitimlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın imzalanan protokol çerçevesinde yürüttüğü tek projedir. Mutluköye de böylesi mutlu bir yaşam merkezi yakışıyor.”

Konuşmaların ardından Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol ve seçkin davetliler projenin gönüllü koordinatörü Mehmet Cavlı ile birlikte keşkek kazanında keşkek dövdü.