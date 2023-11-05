33 yılını verdiği yangın gözetleme kulesinden emekli oldu

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırka Orman İşletme Şefliğinde görevli 3 çocuk, 5 torun sahibi 71 yaşındaki Ciga'nın, 1987'de bir ağacın kesim sırasında üzerine devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı.

O günden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ciga, kendi isteğiyle 1990 yılında 1652 metre rakımlı Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde çalışmaya başladı. Orman Bölge Müdürlüğünce rahat hareket edebilmesi için asansör de inşa edilen kuleye her yıl haziran ayında eşi Ayşe Ciga ile çıkıp ömrünü adadığı ormanı gözleyen Osman Ciga, emekli oldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin tarafından ziyaret edilip emeklilik pastası kesilen Ciga, evi gibi gördüğü, dumanını fark ettiği sayısız yangın ihbarını bildirdiği kuleden son kez indi. Eski fotoğraf ve çeşitli hediyeler de verilen "duman avcısı" Ciga, kuleden ayrılırken duygulandı.

Osman Ciga, ailesiyle görevlendirildiği yangın gözetleme kulesini 33 senedir beklediğini söyledi.

Kuleye haziran ayında çıkıp kasımda indiklerini anlatan Ciga, kışın da Kırka Orman İşletme Şefliğinde santral görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

Kulede 10 yıl daha kalmak istediğini belirten Ciga, sağlığı elvermediği için görevinden ayrılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Evi gibi gördüğü kuleden ayrılmak zorunda kalmasına üzüldüğünü ifade eden Ciga, "Kızılsaray mevkisinde 2002 yılındaki büyük yangını unutamıyorum. 300 hektardan fazla alan yanmıştı. O gün şiddetli bir yangın vardı. Alevler adeta tepeden tepe atlıyordu. Her sene yaklaşık 10 yangını fark edip söndürülmesine yardımcı olmuşumdur. Görev yaptığım süre boyunca 300'den fazla yangın söndürttüm." diye konuştu.

"Ormanları sevdiğim için ayrılamadım"

Ciga, kulenin çevresine gelen geyik, domuz, tavşan, ayı gibi yaban hayvanlarının da çalışırken kendilerine adeta arkadaşlık ettiğini anlattı.

Engelli bir kişinin yangın gözetleme kulesinde görev yapmasının zor olduğunu belirten Ciga, şunları kaydetti:

"Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü benim için kuleye asansör yaptırdı. Onlardan Allah razı olsun. 33 yıldır bu kuledeyim. Ormanları sevdiğim için ayrılamadım. Buranın havası temiz. Gözlerim de çok iyi görüyor. Çifteler ilçesi sınırında yangınlar olmuştu, oralardaki dumanı bile fark edip yetkililere bildirdim. Dürbünle ormanı gözetlediğim sırada daha duman çıkarken gördüm, bildirmemin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Sağlam bir insandan daha sağlıklıyım. Sabah saat 09.00'da kuledeki balkona çıkarım. Hava kararana kadar dışarıyı, ormanlık alanları gözetlerim. Kuleye alıştığım için günün nasıl geçtiğini anlayamıyordum. Köyde olsaydım canım sıkılırdı. Burada hiç canım sıkılmıyor. Artık emekli oldum. Bundan sonra evde oturacağım. Engelli olmasaydım başka bir yerde iş yapabilirdim."

Orman Bölge Müdürü Çetin de kuledeki son gününe eşlik ettiği Ciga'ya bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluk diledi.