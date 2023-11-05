"Ordu karalahana çorbası" tescillendi

Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti Ordu karalahana çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Açıklamada, karalahana çorbasının yapımına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Çorba, karalahana, kuru soğan, su, mısır unu, barbunya, haşlanmış tane mısır kullanılarak Ordu ilinde üretilen yemektir. Ordu karalahana çorbasının üretiminde isteğe bağlı havuç, patates, 2 sarımsak, bulgur, mısır yarması ve pirinç bileşenlerinden 1 veya 2'si ile baharatlardan toz kırmızıbiber, pul kırmızıbiber ve acı biber kullanılabilir. Çorbanın servisi sıcak olarak ve yanında isteğe bağlı mısır ekmeğiyle yapılır. Karalahana coğrafi sınırda pancar olarak da adlandırıldığı için Ordu pancar çorbası ve Ordu karalahana isimlerinin ikisi de kullanılır."

Kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı, Ordu içli tava, zeytinyağlı karalahana sarması ile Gürgentepe çakıldak fındığı tescillenmişti.