Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir Halk Ekmek büfesi cuma sabah saatlerinde yanmıştı.

Yapılan inceleme sonucu bazı şüpheli bulgular elde edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgedeki kameraları tek tek inceledi. Yangınla ilgisi olduğu belirlenen bir kişi Bakırköy'de yakalandı.

Zanlı, emniyette verdiği ilk ifadede büfeye hırsızlık amacıyla girdiğini söyledi.

Emniyet kaynaklarına göre kasadan 50 lira alan şüpheli, geride iz bırakmamak için büfeyi ateşe verdiğini itiraf etti.