Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 04:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halk Ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Halk Ekmek'e ait büfe yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir Halk Ekmek büfesi cuma sabah saatlerinde yanmıştı.
Yapılan inceleme sonucu bazı şüpheli bulgular elde edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgedeki kameraları tek tek inceledi. Yangınla ilgisi olduğu belirlenen bir kişi Bakırköy'de yakalandı.
Zanlı, emniyette verdiği ilk ifadede büfeye hırsızlık amacıyla girdiğini söyledi.
Emniyet kaynaklarına göre kasadan 50 lira alan şüpheli, geride iz bırakmamak için büfeyi ateşe verdiğini itiraf etti.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangın
Son Haberler
- 05:26
- 04:32
- 05:02
- 04:40
- 03:36
Sıradaki Haber
Polisten gizlenmek istedi, saklandığı kapının arkasında yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz