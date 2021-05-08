Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen derneğe baskın yaptı. Kumar oynayanlar, karanlık odalarda saklanmaya çalıştı.

Bir süre sonra kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, ışığı açınca odalarda saklanan kişileri tespit etti.

Mutfak kapısını odanın köşesine götürüp arkasına saklandı

Cezadan kurtulmak isteyen bir kişi, söktüğü mutfak kapısını buzdolabının yanındaki boşluğa götürerek arkasına saklanmaya çalışması da polisin dikkatinden kaçmadı. Polis memuru, "Hiç gözükmüyorsun ama" şeklide tepki gösterdi.

Kapının arkasında yakayı ele verdi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 14 kişiye 87 bin bin 500 lira idari para cezası uygulandı.