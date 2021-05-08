D-100 karayolu Büyükçekmece istikametinde, yan yolda ilerleyen M.Ç'nin kullandığı otomobil ile S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu bir otomobil bankaya geri geri girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar oluşurken, polis ekipleri bankanın girişine güvenlik şeridi çekti.

Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.