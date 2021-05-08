Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tedbirlere uymayan 51 kişiye 198 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye 198 bin 450 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince gün içerisinde belirlenen mahalle ve caddelerdeki 30 dakikalık şok denetimler devam ediyor.
Denetimlerde izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uyguluyor.
Gün boyunca uygulanan denetimlerde 51 kişiye 198 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri HES Kodu
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