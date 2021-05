Diyarbakır B.B. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mehmet Karaaslan Diyarbakır'ın önemli tarih hazinelerinden Bin 800 yıllık Saint George Kilisesi hakkında bilgi verdi:

"Romalılar döneminde inşa edilen Saint George Kilisesi, o dönemki adıyla Karapapaz Kilisesi daha sonra Bizans, Osmanlı ve şu anki günümüze kadar ulaşmış tarihimizin önemli yapıtlarından bir tanesidir."

Çalışmalar Diyarbakır Belediyesi tarafından yürütülüyor



İçkale'de bulunan kilise 2008'deki restorasyonun ardından sanat galerisi olarak hizmet vermeye başladı. Kesme siyah bazalttan inşa edilen kilisenin bakım ve onarımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Saint George Kilisesi'ndeki bakım onarım çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

“Kaynaklar artık teröre değil halka harcanıyor”



Kilisedeki çalışmalarla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda belediye kaynaklarının artık teröre değil, halka harcandığını ve görevlendirme sonrası şehirlerdeki değişime dikkat çekti.

Diyarbakır is the latest example of how Turkey’s cities thrived since the removal of PKK elements from municipalities.



The Diyarbakır Metropolitan Municipality restored the 1800-year-old St. George Church.



Public funds are at the service of our nation — rather than terrorists. https://t.co/6chsMkvowT