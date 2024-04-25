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Dünya
AA 25.04.2024 17:58

Rusya, 2 Letonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Rusya, 2 Letonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
[Fotograf: AFP]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Letonya'nın daha önce 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatıldı. Bunun "temelsiz" bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle Letonya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dace Rutka'nın Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Letonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomat, mütekabiliyet esasına ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre sınır dışı ediliyor. Letonya tarafına, Riga'nın Rus diplomatlara yönelik düşmanca eylemlere devam etmesi durumunda, Moskova'nın kaçınılmaz olarak Riga için acı verici adımlar atacağı belirtildi."

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