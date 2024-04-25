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Dünya
AA 25.04.2024 17:20

İsrail'in Gazze'de hastane yakınında toplanan Filistinlilere saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınlarında toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de hastane yakınında toplanan Filistinlilere saldırısında bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail keşif uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınındaki Şeyh Zayid bölgesinde toplananları hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu duyuruldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 Filistinli öldürüldü, 77 bin 293 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

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