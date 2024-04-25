BM: Gazze halkı artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de yol açtığı insanlık felaketine ilişkin açıklamada yapıldı.

"Gazze’de açlık, hastalık ve ölüm halkın peşini bırakmıyor" denilen açıklamada, İsrail’in saldırılarından kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki derme çatma barınakların arasında çöplerin biriktiği vurgulandı.

Açıklamada, salgın hastalık riskinin yüksek olduğu, ishal ve hepatit A salgınlarında endişe verici artış yaşandığına dikkat çekildi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık ve salgın hastalıklar

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.