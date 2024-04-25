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Dünya
AA 25.04.2024 14:22

İsrail'in Gazze'ye saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 202. gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Vadi Gazze Köprüsü'ne yönelik saldırısında 4 Filistinli yaşamını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda hedef alınan bir evin enkazından bir Filistinlinin naaşını çıkardı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki El-Beled el-Kadim Camii'ni hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine semtinde bir evi bombalaması sonucu aralarında gazeteci Muhammed Bessam el-Cemel'in de bulunduğu 5 Filistinli öldü.

Refah'ın kuzeyindeki El-Musabah bölgesindeki Ebu Arar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Hirbe el-Ades bölgesi ve Eş-Şabura Mülteci Kampı'ndaki iki tarım arazisini hedef alması sonucu yaralanan çok sayıda Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Gazze kentindeki Zeytun, Tel el-Hava, Şeyh Aclin ve Er-Rimal mahallelerini bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli yaralandı.

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