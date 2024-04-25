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Dünya
AA 25.04.2024 14:02

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmaların sonucunu değiştirmeyeceğini belirterek, "Hedefimize ulaşacağız ancak bu Ukrayna için daha fazla sorun oluşturacak." dedi.

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’in, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli balistik füzelerin teslimatını gizli şekilde Kiev'e yaptıkları yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"ABD ve Avrupalıların eylemleri zaten açık ve öngörülebilir. Bir konuyu detaylı konuşmaya başladıkları anda teslimat yapılıyor demek. ABD, bu meseleye (Ukrayna) doğrudan dahil. Tedarik ettikleri sistemlerin menzilini artırma yönünde ilerliyorlar. Bu, (Ukrayna’da) özel askeri operasyonun sonucunu temelden değiştiremeyecek. Hedefimize ulaşacağız ancak bu Ukrayna için daha fazla sorun oluşturacak."

Peskov, ABD Kongre üyeleri ve senatörlerinin söz konusu sevkiyatların ABD yasalarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Rusya'nın, ABD tarafından dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması durumunda ne tür adımlar atacağı yönündeki soruya Peskov, "Bunu açıklamayacağız. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız. Elbette, çıkarlarımızı koruyacağız." karşılığını verdi.

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