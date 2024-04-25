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Dünya
AA 25.04.2024 12:30

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 305 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 305'e yükseldi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 305 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 202 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli daha hayatını kaybetti, 64 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 305'e, yaralı sayısı da 77 bin 293'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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