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Dünya
AA 25.04.2024 12:18

Avustralya'da karaya vuran yaklaşık 160 balinadan 26'sı öldü

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Toby's Inlet kıyısında karaya vuran 160'a yakın uzun yüzgeçli pilot balinadan 26'sı öldü.

Avustralya'da karaya vuran yaklaşık 160 balinadan 26'sı öldü
[Fotograf: Reuters]

Eyalete bağlı Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı (DBCA), turistik Dunsborough kasabası yakınlarındaki Toby's Inlet kıyısına vuran balinalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, karaya vuran 160'a yakın balinadan 26'sı henüz deniz bilimci ve veterinerlerden oluşan vahşi yaşam ekibinin kurtarma girişimi başlamadan öldü.

Bölge vahşi yaşam sorumlusu Pia Courtis, balinaların bugün erken saatlerde karaya vurduğunu aktararak, "Ne yazık ki pilot balinalarımız sahile vurduklarında sonuç genellikle iyi olmuyor. Sonunda ölen çok sayıda hayvanımız var." dedi.

Yetkililer, hafif eğimli, kumlu sahillerin balinaları yanıltarak karaya vurmalarına yol açtığını tahmin ediyor.

Balinaların, katil balinalar gibi yırtıcılardan kaçmaları ya da hasta bir sürü liderini kıyıya kadar takip etmelerinin de karaya vurma sebeplerinden olabileceğini belirten yetkililer, insan kaynaklı deniz altı gürültüsünün de balinaların yönlerini bulmalarını engelleyebileceğine işaret etti.

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