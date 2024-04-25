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Dünya
AA 25.04.2024 12:19

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tulkerim, Ramallah, El Halil ve Kudüs'te düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 455'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu ve evlerini tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bölgede, İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

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