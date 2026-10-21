Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı

“PHP2Shell” olarak adlandırılan ve yüksek risk taşıyan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkânı sağlayabildiği değerlendiriliyor.

Söz konusu açıklar, özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırıyor.

Ulusal ölçekte güvenlik taramaları başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığı, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlattı.

Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı.

Kurum ve kuruluşlara kritik güvenlik çağrısı

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerini, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeye ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaya davet ediyor.

Bu süreçte özellikle sistemlerin güncel tutulması, yetkisiz erişim risklerinin azaltılması, ihtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması ve gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanması önem taşıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, ülkemizin dijital altyapılarının güvenliğini ve kritik hizmetlerin sürekliliğini korumak amacıyla gelişmeleri yakından takip etmekte; ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli önleyici çalışmaları sürdürmektedir.

Kurum ve kuruluşların resmî güvenlik duyurularını https://siberguvenlik.gov.tr/guvenlik-bildirimleri/detay/tr-26-1372 adresi üzerinden bildirilen tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.