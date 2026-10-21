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Dünya
AA 21.10.2026 22:24

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Şarkiyye bölgesindeki Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü

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