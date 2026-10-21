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Dünya
AA 21.10.2026 21:06

Paris'te yarın planlanan öğrenci eylemi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın eğitim bütçesinin artırılması talebiyle düzenlenmesi planlanan öğrenci eyleminin yasaklandığı bildirildi.

Paris'te yarın planlanan öğrenci eylemi yasaklandı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Paris'te 13 ve 17 Ekim'de lise öğrencilerinin ve sarı yeleklilerin gösterileri kapsamında "eşi benzeri görülmemiş" taşkınlıklar ve şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğünün, öğrencilerin Paris'te yarın düzenlemeyi planladığı gösterinin de kamu düzenini ciddi şekilde bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasakladığı aktarıldı.

Öğrenciler, hükümetin eğitim bütçesini artırması ve okullara ek öğretmen ataması yapması talebiyle yarın Paris'te eylem düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Eylemler kapsamında 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

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