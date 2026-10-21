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Dünya
AA 21.10.2026 21:03

Endonezya'da yangınlar nedeniyle 300 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi

Endonezya’da 7 eyalette devam eden orman yangınları nedeniyle 314 bin 124 akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının tespit edildiği bildirildi.

Endonezya'da yangınlar nedeniyle 300 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi

Antara News sitesinin Endonezya Sağlık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede süren orman yangınları vatandaşların sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede 7 eyaletteki 65 bölgeye yayılan orman yangınları nedeniyle, 314 bin 124 akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının tespit edildi.

Orman yangınlarından etkilenen eyaletlerdeki hastaneler ve toplum sağlığı merkezlerinde 477 acil oksijen destek noktası kuruldu.

Enfeksiyon vakalarının 70 bin 890’ını beş yaş altındaki çocuklar oluştururken, sadece dün 3 bin 269 yeni vaka kaydedildi.

Öte yandan, 2 bin 600’den fazla sağlık görevlisi de orman yangınlarından etkilenen bölgelere gönderildi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye ekonomik maliyetinin 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

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