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Dünya
AA 21.10.2026 21:55

BM: Gazze'de süren İsrail saldırıları nedeniyle özellikle çocuklar "ciddi risklerle" karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de soykırımcı İsrail'in devam eden ve sivil kayıplara yol açan saldırıları konusunda "derin endişe" duyduklarını belirterek, özellikle çocukların "ciddi risklerle" karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM: Gazze'de süren İsrail saldırıları nedeniyle özellikle çocuklar "ciddi risklerle" karşı karşıya

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistin'deki son gelişmeler hakkında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin Gazze'de devam eden ve sivil kayıplara yol açan saldırılar konusunda "derin endişe" duyduklarını aktaran Dujarric, dün Han Yunus'tan geçen BM konvoyunun, yakınlarda meydana gelen ateş açma olayından sonra rotasını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, Gazze'de özellikle çocukların hala yaralanmalar, tehlikeli çocuk işçiliği, psikolojik sıkıntı, şiddet ve istismar dahil olmak üzere ciddi risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, yaklaşık 6 bin çocuğun psikososyal danışmanlık aldığı bilgisini paylaştı.

BM ve ortaklarının Gazze'ye yönelik özellikle kışlık malzemeler olmak üzere insani yardımlarının devam ettiğini belirten Dujarric, BM mayın temizleme ekiplerinin de insani yardım operasyonları ve personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgelerde incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Stephane Dujarric, "Ancak, bu tür tehlikeli maddelerin temizliği için gerekli olan ağır ekipmanların getirilmesine soykırımcı İsrail hala izin vermiyor. Bu nedenle hala patlayıcı madde temizleme çalışmalarını yürütemiyorlar." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinen Dujarric, "BM insan hakları ofisindeki meslektaşlarımız bugün tüm devletleri ve bağışçıları, kınama açıklamalarının ötesinde, Filistin topluluklarının korunması için acil eylemde bulunmaya çağırdı." dedi.

Dujarric, son üç yılda dramatik bir şekilde kötüleşen hareket kısıtlamaları nedeniyle binlerce Filistinli çiftçinin hasat için zeytin ağaçlarına ulaşamadığına ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan soykırımcı İsraillilerin bu çiftçilere yönelik günlük devam eden saldırılarına da vurgu yaptı.

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