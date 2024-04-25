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Dünya
AA 25.04.2024 11:15

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistin el-An Haber Ajansı çalışanı Muhammed Bisam el-Cemel, İsrail ordusunun Refah'taki evine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 141'e yükseldi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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