Toz veya Kum Fırtınası 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2024 10:28

Kuzey Kore: AUKUS'un genişlemesi Asya-Pasifik'i nükleer mayın tarlasına dönüştürecek

Kuzey Kore; ABD, İngiltere ve Avustralya'nın dahil olduğu, nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının yeni ülkelerle genişlemesinin Asya-Pasifik bölgesini nükleer mayın tarlasına dönüştüreceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore: AUKUS'un genişlemesi Asya-Pasifik'i nükleer mayın tarlasına dönüştürecek
[Fotograf: AP]

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler analisti Kang Jin-song, ABD’nin Japonya’yı AUKUS’un bir üyesi yapmaya çalışmasını "sinsi plan" olarak nitelendirdi.

Kang, AUKUS anlaşmasının yeni ülkelerle genişlemesinin Asya-Pasifik bölgesini nükleer mayın tarlasına dönüştüreceği uyarısında bulunarak, ABD’nin Japonya’yı ileri karakol gibi kullanarak nükleer mayın tarlasını Çin’e yaklaştırmayı planladığını belirtti.

ABD’yi Çin karşıtı politika temelinde Güney Kore, Avustralya, Japonya ve Filipinler ile daha güçlü güvenlik işbirlikleri kurmakla suçlayan Kang, dünya ülkelerinin Washington’ın belirli bir ülkeyi hedef alan ittifak alanını çılgınca genişletmeye yönelik kayıtsızca eylemlerine karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 21 Nisan'da ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile Pasifik'te kurduğu üçlü savunma ortaklığını eleştirerek, bölgenin, büyük güçlerin oyun alanı olmaması gerektiğini belirtmişti.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

İttifak üyelerini "Çin'in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliğini hedeflediği biliniyor.

ETİKETLER
Kuzey Kore AUKUS
Sıradaki Haber
ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin teslimatının gizlice yapıldığını doğruladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Yonca çeşidi olan "Albatur" tescillendi
12:16
Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek
12:07
Türkiye'nin mobilya ihracatı 4 katına çıktı
12:04
Çankırı'da eğitime "hava" engeli
12:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak ile "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi" açıklaması
12:03
DMM: Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı iddiaları manipülasyon
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
FOTO FOKUS
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ