New York Post İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan İsrail karşıtı protesto, hızla diğer üniversitelere de yayıldı.

Polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

New York Post ise bugünkü yayınında İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı.

Haberde "Columbia beyaz bayrak sallıyor. Profesörler protestolara katılırken, terör yanlısı öğrencilere müdahale ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik de eleştirildi.

Shafik için "Çarşamba günü erken saatlerde İsrail karşıtı protestocuların baskısına boyun eğdi ve onlara kampüste ortaya çıkan çadır kenti yıkmaları için 48 saat daha verdi" denildi.

Gösteriler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin `antisemitik` olduğunu iddia etti.

ABD üniversitelerindeki gösterileri `korkunç` diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

ABD'deki üniversitelerde Filistin protestoları

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yüksek öğrenim kurumlarına da yayılmıştı.