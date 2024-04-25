Toz veya Kum Fırtınası 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 25.04.2024 09:54

New York Post İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı

ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı protestolar hızla yayılırken, New York Post, İsrail'in saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı. "Columbia teslim oluyor" başlıklı haberde, öğrenciler için "terör yanlısı" ifadesi kullanıldı. Haber fotoğrafında ise beyaz bayrağa yer verildi.

New York Post İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan İsrail karşıtı protesto, hızla diğer üniversitelere de yayıldı.

Polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti

New York Post ise bugünkü yayınında İsrail'i protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı.

Haberde "Columbia beyaz bayrak sallıyor. Profesörler protestolara katılırken, terör yanlısı öğrencilere müdahale ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik de eleştirildi.

Shafik için "Çarşamba günü erken saatlerde İsrail karşıtı protestocuların baskısına boyun eğdi ve onlara kampüste ortaya çıkan çadır kenti yıkmaları için 48 saat daha verdi" denildi.

ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi

Gösteriler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin `antisemitik` olduğunu iddia etti.

ABD üniversitelerindeki gösterileri `korkunç` diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

ABD'deki üniversitelerde Filistin protestoları

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yüksek öğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Arizona eyaletinde, "seçimlere müdahale" suçlamasıyla Trump'ın eski avukatına dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Batı’nın Çin+1 stratejisi: Türkiye için yeni fırsatlar mı?
10:25
ABD, Polonya ve Hollanda'ya gelişmiş antiradyasyon güdümlü füze satışını onayladı
10:23
18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı
10:20
19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
10:23
Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe ve restoranları denetledi
10:25
Kırıkkale'de otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ