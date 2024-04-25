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Dünya
AA 25.04.2024 09:59

Arizona eyaletinde, "seçimlere müdahale" suçlamasıyla Trump'ın eski avukatına dava açıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin de bulunduğu 18 kişiye "2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla dava açıldı.

Arizona eyaletinde, "seçimlere müdahale" suçlamasıyla Trump'ın eski avukatına dava açıldı
[Fotograf: Reuters]

Arizona'da bir mahkeme, "2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla 18 kişi hakkında dava açıldığını bildirdi.

Söz konusu kişiler arasında Rudy Giuliani'nin yanı sıra eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede Trump'ın kendisine herhangi bir suç yöneltilmezken, yalnızca suç ortağı olarak anıldığı belirtildi.

Michigan, Georgia ve Nevada'nın ardından Arizona, başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale çerçevesinde suçlama yönelten 4. eyalet oldu.

Trump'a Georgia'da açılan dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos 2023'te kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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