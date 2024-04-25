DSÖ: Küresel aşılamayla 50 yılda 154 milyon hayatın kurtarıldığı tahmin ediliyor

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, aşılar sayesinde çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını, bir zamanlar korkulan kızamık ve zatürre gibi birçok rahatsızlığın artık kolayca önlenebildiğini belirtti.

Dünya genelinde çocukların yüzde 84'üne difteri, tetanos ve boğmacaya karşı üç doz aşı yapıldığını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ'nün Genişletilmiş Aşılama Programını (EPI) başlattığı 1974'te dünya genelindeki bebeklerin yüzde 5'inden azının aşılandığını hatırlattı.

EPI'nin ülkeleri çiçek ve diğer hastalıklara karşı standartlaştırılmış aşı programları oluşturma konusunda desteklediğini dile getiren Ghebreyesus, "50 yılda DSÖ ve ortaklarının desteğiyle aşılama programları oluşturuldu. EPI, milyonlarca çocuk, ergen ve yetişkinin 30 hastalığa karşı aşılara erişmesine yardımcı oluyor. DSÖ öncülüğünde hazırlanan yeni araştırmaya göre, EPI'nin 1974'ten bu yana en az 154 milyon hayat kurtardığı tahmin ediliyor. Bu da son 50 yılda aşılamayla günde 8 bin ve saatte 6 hayat kurtarıldığı anlamına geliyor." dedi.

Aşılama sayesinde bugün doğan bir çocuğun 5. yaşını görme olasılığının, 50 yıl önce doğan bir çocuğa göre yüzde 40 fazla olduğunu anlatan Ghebreyesus, hastalıkların aşıyla önlenebilir hale gelmesiyle daha fazla hayatın kurtarıldığının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son 50 yılda EPI çok şey başardı ancak Kovid-19 salgını süreci dünya genelinde rutin aşılama programlarını sekteye uğrattı. Birçok ülkede yaşanan kriz ve çatışmalar, milyonlarca insanın aşı olma fırsatını kaçırması anlamına geliyor." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya liderlerine aşıları ve hayat kurtaran ürünleri sağlayan aşılama programlarını destekleme ve finanse etme çağrısında bulunan "İnsanca Mümkün" başlıklı ortak bir kampanya başlattıklarını da duyurdu.