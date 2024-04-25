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Dünya
BBC 25.04.2024 08:45

Rusya, uzayda silahlanma yarışının durdurulmasına ilişkin oylamayı veto etti

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde tüm ülkeleri uzayda silahlanma yarışını önlemeye çağıran kararı veto etti.

Rusya, uzayda silahlanma yarışının durdurulmasına ilişkin oylamayı veto etti

ABD ve Japonya tarafından öne sürülen karar taslağı, 1967 Dış Uzay Anlaşması'nda halihazırda ortaya konan bir prensibi yeniden teyit etmeyi amaçlıyordu.

ABD, Rusya'nın uzaya konuşlu, uydulara karşı nükleer silah geliştirdiğine inanıldığı konusunda uyardı.

Rusya, mevcut anlaşmaya "kesinlikle bağlı olduğunu" söyledi.

Çarşamba günü sunulan taslakta, "tüm Devletlere, özellikle de büyük uzay yeteneklerine sahip olanlara, uzayın barışçıl kullanımı ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesi hedefine aktif olarak katkıda bulunmaları" çağrısında bulunuluyordu.

Ayrıca ülkelere , tüm tarafların "nükleer silahlar veya diğer türden kitle imha silahları taşıyan herhangi bir nesneyi Dünya etrafındaki yörüngeye yerleştirmemeyi" kabul ettiği Dış Uzay Anlaşması'nı desteklemeleri çağrısında da bulunuldu .

Konseyin 15 üyesinden 13'ü lehte oy kullanırken, veto hakkına sahip beş daimi üyeden biri olan Rusya aleyhte oy kullandı ve Çin çekimser kaldı.

Şubat ayında Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Rusya'nın "sorunlu" yeni bir uydu karşıtı silah geliştirdiğini ancak silahın henüz çalışır durumda olmadığını söylemişti.

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