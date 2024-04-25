Toz veya Kum Fırtınası 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2024 08:27

İsrail Savaş Konseyi, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Konseyi ile genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi'nin bugün Hamas ile bir esir takası anlaşması yapılmasına yönelik yeni hükümleri tartışacağını bildirdi.

İsrail Savaş Konseyi, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek

KAN'ın haberine göre, genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi ile İsrail Savaş Konseyi, yeni bir esir değişim anlaşmasının ana hatlarını ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine olası askeri operasyonu tartışmak üzere toplanacak.

Yeni girişimin, İsrail ordusu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından hazırlandığı belirtildi.

Haberde, "kaçırılan kişilerin geri getirilmesi için bir anlaşmaya varılmasına yönelik yeni girişimin dün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Mısır istihbarat Başkanı Abbas Kamil’in Kahire'de yaptığı toplantıda tartışıldığına" dikkat çekildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde de İsrail Savaş Konseyi’nin Gazze’de Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma için yeni bir girişimde bulunacağı ifade edildi.

Haberde, bu konunun İsrail’in iç tartışması olduğu ve Hamas ya da arabuluculardan bir teklifin masada olduğu anlamına gelmediği kaydedildi.

Hamas’ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
Bilim insanları 150 dakikada elmas üretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Batı’nın Çin+1 stratejisi: Türkiye için yeni fırsatlar mı?
10:23
18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı
10:20
19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
10:23
Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe ve restoranları denetledi
10:25
Kırıkkale'de otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
10:06
Borsa İstanbul güne 9.753,97 puandan başladı
Senegal’de halkın geçim kaynağı "balıkçılık"
Senegal’de halkın geçim kaynağı "balıkçılık"
FOTO FOKUS
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ