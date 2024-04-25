İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah ve el-Bire kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Filistinli vatandaşların baskınlara tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Ramallah'ta 16 yaşındaki Halid Raid Süleyman isimli Filistinli çocuğu göğsünden vurduğu, çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail askerlerinin Filistinli genç bir kıza ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.