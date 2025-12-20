Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2025 22:05

Camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre, ihbar üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi ekipleri köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan adli işlem yapıldı.

Köpeğin sahibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandı.

ETİKETLER
Kocaeli Köpek Pitbull
Sıradaki Haber
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:36
Mersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdı
21:20
Burhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz
21:00
Bakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz
19:56
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
18:42
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
17:01
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 isme yakalama kararı
Gazze’de çadır kamplarında içme suyu krizi devam ediyor
Gazze’de çadır kamplarında içme suyu krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ