TRT Haber 20.12.2025 19:45

Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre; Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

