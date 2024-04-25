Sivil Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde yaklaşık 950 sivil Yahudi işgalci, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasındaki işgalci Yahudi grup, Harem-i Şerif'in avlusunda dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Yahudi işgalcilerin İsrail polisi gözetiminde Aksa'ya baskınlarının sabah saatlerinde bugün öğle namazına kadar, öğle namazının ardından da ikindi namazına kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Hamursuz Bayramı nedeniyle bazı Yahudilerin dua etmek için Burak (Ağlama) Duvarı'na gelmesiyle Eski Şehir'de yoğunluk yaşandı.

İsrail polisi, çok sayıda birliğini Eski Şehir'de konuşlandırdı.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 sivil Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak sivil Yahudi işgalcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.