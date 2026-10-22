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Dünya
AA 22.10.2026 06:21

Fransa'da güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin siteleri erişime kapatıldı

Fransa'da internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı.

Fransa'da güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin siteleri erişime kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumunun (ANSSI) talebi üzerine bakanlığın birçok internet sitesini tedbir amaçlı bakıma aldığı bildirildi.

Açıklamada, bunun dünya genelinde kullanılan genel bir programlama dili tarafından birkaç saat önce duyurulan kritik bir güvenlik açığının ardından gerçekleştiği belirtilerek, dolayısıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapalı olduğu kaydedildi.

Valiliklerin aldığı kararlara, paylaştığı acil durum mesajlarına ve talimatlarına bu kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarından veya ilanlarla erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, güncelleme işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

PHP'deki güvenlik açığı nedeniyle dünya çapında çok sayıda site kapatıldı
PHP'deki güvenlik açığı nedeniyle dünya çapında çok sayıda site kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı bu adımı, güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığının basına sızdırılmasının ardından attı.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

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