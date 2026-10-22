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Dünya
TRT Haber 22.10.2026 05:01

ABD'den Suudi Arabistan için tahliye kararı

Amerika Birleşik Devletleri, artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki acil durum dışı diplomatik personel ve ailelerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.

ABD'den Suudi Arabistan için tahliye kararı

Amerika Birleşik Devletleri, artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki acil durum dışı diplomatik personel ve ailelerine ülkeden ayrılma talimatına gerekçe olarak Husi tehdidini gösterdi.

Açıklamada “İran destekli Husi milisleri, Suudi Arabistan’a karşı giderek artan bir şekilde düşmanca faaliyetlerde bulunmakta ve bu saldırılar sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açmaktadır” denildi.

ABD yönetiminin tüm Körfez ülkelerindeki diplomatlarına ayrılmaları yönünde emir verdiği haberleri ise bakanlık tarafından yalanlandı.

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