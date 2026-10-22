Trump, İran'la savaşın "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu

ABD Başkanı Trump, South Carolina'da katılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "İran'la savaşa girmekten pişman mısınız?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken, "Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik." ifadelerini kullandı.

Daha önceki başkanların bu yönde bir adım atmadığını kaydeden ABD Başkanı, kendisi İran'la savaşa girmeseydi Tahran'ın "çoktan nükleer silaha sahip olup bunu kullanacağını" savundu.

Trump, Rusya ile müzakerelerin iyi gittiğini belirtti

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye atıf yaparak, Moskova ile yürüttükleri müzakerelerin iyi gittiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Şu anda Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere ediyoruz. Uzun zamandır ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın olabiliriz. Bir anlaşmaya yakın olduğunuzda ve çok hassas müzakereler yürütüyorsanız, belki de bir anlaşmaya çok yakındır." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan kamuoyunda bazı çevrelerin bu ortamda ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediğini anımsatan Trump, "Müzakereler yürütürken bu durumda yaptırım uygulamazsınız." şeklinde konuştu.

Rusya'nın serbest bıraktığı Stephen Hubbard adlı ABD vatandaşının şu an yolda olduğunu ve bu hususta Moskova'ya teşekkür ettiklerini de dile getiren Trump, Rusya'nın İran'la savaş sürecine müdahil olmamasından da memnun olduklarını anlattı.

Trump, "Rusya'nın İran sürecindeki etkisi çok az oldu, elbette çok daha fazlasını yapabilirlerdi ancak neredeyse hiçbir şey yapmadıklarından eminim. Bu da dikkate almanız gereken bir husus." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı ayrıca, bir soru üzerine, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı interneti sınırlandırmasıyla ilgili olarak kendisinin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Trump, "Bu konuyla bir ilgim yok. Kimin dahli var bilmiyorum." açıklamasında bulundu.