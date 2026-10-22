Amasya'da binanın içine giren yaban domuzu paniğe neden oldu

Dün akşam saatlerinde Göllü Bağları Mahallesi Meridyenpark Sitesi’nde görülen yaban domuzu, sakinler arasında paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Binanın içerisinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Site sakinlerinden Bekir Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirterek, "Emniyet ve veterinerler geldiler, domuza müdahale ettiler. Vurdular, şimdi de dışarı çıkarıyorlar. Belediye görevlileri tahliyesini yapıyor. Operasyonu herhangi bir vatandaşımız zarar görmeden başarıyla tamamladılar. Bütün emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.