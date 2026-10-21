Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2026 22:34

Kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verildi

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

Kullanıcıları gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verildi
[Fotograf: Reuters]

Mahkeme Yargıcı Francis Mathew, eylülde jüri tarafından şirketin eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulunmasının ardından Meta'nın 25 milyar dolar ceza ödemesi kararı verdi.

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." ifadesini kullandı.

New Mexico Anayasası uyarınca tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, kararın eyaletteki okulların gelecek 100 yıl boyunca inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirterek, Meta'nın beklenen itirazı nedeniyle paranın bir süre kullanılamayabileceğini kabul etti.

Habere göre, eyaletin davası, Facebook'un yaklaşık 87 milyon profile ait verilerinin üçüncü taraf bir kişilik testi aracılığıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

Söz konusu ceza, sosyal medya platformu Facebook'un sahibi Meta'ya karşı verilen en büyük para cezası olma özelliği taşıyor.

Cambridge Analytica veri skandalı

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016'da siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün açığa çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti.

Büyük data kriziyle özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

ETİKETLER
ABD Meta
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü
22:13
Emir Sarıgül hakkında tutuklama talebi
22:01
BM: Gazze'de süren İsrail saldırıları nedeniyle özellikle çocuklar "ciddi risklerle" karşı karşıya
22:20
Galatasaray Fransa'dan 3 puanla dönüyor
21:54
JP Morgan Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütüyor
21:15
İran basını: Meclis Başkanı, Hamaney ile bir araya gelerek ülke ve bölgedeki gelişmeleri görüştü
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ