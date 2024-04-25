Gazzeliler, enkaz ve atıklardan yayılan salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya

İsrail ordusunun yaklaşık 7 aydır bombalamaya devam ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyondan fazla vatandaş zorla göç ettirildi.

Bombardıman sonucu büyük yıkımın meydana geldiği Gazze Şeridi'nde ve özellikle de kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, sokak ve caddelerde biriken çöplerin ve atıklar nedeniyle ciddi bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Rastgele biriken atıklar, Gazze'de kötü koku ve haşerelerin artmasına yol açtığı gibi salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çilelerinden birinin biriken atıklar olduğunu belirtti.

Bölge sakinler, yerinden edilmiş Filistinlilerin İsrail saldırıları altında birçok zorluğa göğüs gerdiklerine dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların yanı sıra tüm ilgili uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'ndeki nüfusu çevre kirliliğinden oluşan hastalıklardan korumak için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'de içmeye elverişli yeterli suyun olmamasının yanı sıra kanalizasyon sularının sokaklara ve yerinden edilmişlerin çadır kamplarında taşması sonucu birçok salgın hastalığın yayıldığına yer verilen açıklamada, "Bölge halkında çok sayıda menenjit ve hepatit C vakası tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun özellikle çocuklar arasında bir sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Çöp dağları, haşereler, kemirgen hayvanlar ve salgın hastalıklar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinde edilmiş Filistinliler için sığınma merkezine dönüştürülen bir okulun önünde biriken çöp dağları, İsrail saldırılarından kaçarak buraya sığınan insanlar için salgın hastalık tehdidi oluşturuyor.

Bölgedeki Filistinliler, zaman zaman yakılan çöplerden yükselen siyah duman ve kötü kokudan olumsuz etkileniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 270 bin ton katı atık biriktiğini, bunun ciddi sağlık ve çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, "atık dağları, yüzlerce geçici toplu mezar ve İsrail ordusunun yıktığı evlerin enkazıyla meydana gelen benzeri görülmemiş çevre kirliliğinin" Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler için ciddi sağlık ve çevre tehlikesi oluşturduğu belirtilmişti.

Açıklamada, atıkların tetiklediği çevre kirliliğinin Gazze'nin kuzey bölgelerinde yaşayan 700 bin Filistinlinin sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiği, bulaşıcı hastalıklar ve cilt hastalıklarına sebep olduğu kaydedilmişti.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun bombardımanında gerekli makine ve ekipmanların zarar görmesi sebebiyle belediyelerin enkaz kaldırma ve atıklarla baş edemediğini belirtiyor.