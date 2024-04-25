Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2024 18:10

Kırgızistan'ın Ağdam'da inşa edeceği okulun temeli atıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam ilinin Hıdırlı köyünde Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı.

Kırgızistan'ın Ağdam'da inşa edeceği okulun temeli atıldı
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de gerçekleştirdiği temasların ardından bugün uçakla Fuzuli'ye geldi. Aliyev, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Caparov'u törenle karşıladı.

Fuzuli şehrinde Ermenistan'ın işgali döneminde yapılan yıkımı yerinde inceleyen Aliyev ve Caparov'a, burada gerçekleştirilen imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verildi.

Kırgızistan okul inşa edecek

Aliyev ve Caparov, daha sonra Ağdam şehrine geçerek buradaki tarihi anıtları gezdi, imar ve ihya çalışmalarını inceledi. Liderler, restore edilen tarihi Ağdam Cuma Camisi'nin açılışına katıldı.

Kırgızistan'ın Ağdam'da inşa edeceği okulun temeli atıldı

Ağdam'ın Hıdırlı köyüne geçen Aliyev ve Caparov, burada Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı.

ETİKETLER
İlham Aliyev Kırgızistan Azerbaycan
Sıradaki Haber
Rusya, 2 Letonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
19:04
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" Tekirdağ'da tutuklandı
18:39
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
18:37
Bursa'da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
18:25
Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldı
18:15
ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
Çöl tozu İstanbul'da etkili oldu
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ