Pandemiyle mücadelede büyük önem taşıyan tedbirler artırıldı. 17 Mayıs’a dek tüm Türkiye’de tam kapanmaya gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ailece verimli bir şekilde geçirmenin pek çok yolu var. Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen dijital dünyada her yaş grubuna uygun sayısız seçenek bulmak mümkün.

Güzel vakit geçirip yeni şeyler öğrenmek isteyenler için müzelere yapılacak sanal gezinti iyi bir seçenek. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, her yıl turistlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Louvre ya da Van Gogh Müzesi… Online ortamda rahatlıkla gezilebilen yerli ve yabancı müzeleri sizin için derledik.

Türkiye’nin tarihine ışık tutan müzeler sanal ortamda

Türkiye’de yer alan müzeleri sanal olarak gezmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir çalışma yaptı. Anadolu’nun dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini 3 boyutlu olarak dijital ortama aktardı. Böylece birbirinden özel 33 müze ve ören yeri "www.sanalmuze.gov.tr" adresini tıklayarak ücretsiz gezilebiliyor. Bunlardan sizin için seçtiklerimiz şöyle:

Zeugma Mozaik Müzesi

Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma, 2011’de Gaziantep’te açıldı. Müzenin en ünlü eseri “Çingene Kızı” isimli mozaik. Mozaikler toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanda sergileniyor. Zeugma Mozaik Müzesi teknolojik alt yapısı ile de dikkat çekiyor. Mozaiklerin eksik parçaları, lazer sistemi sayesinde tamamlanıyor. Ziyaretçiler şaheser değerindeki mozaiklerin yanı sıra başka eserleri de görme şansına sahip oluyor. Savaş Tanrısı Ares’in bronz heykeli, Roma dönemine ait sütunlar ve çeşmeler tarih meraklılarının ilgisini çeken parçalar arasında.

Göbeklitepe Ören Yeri

Göbeklitepe, “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendiriliyor. Bu özelliği nedeniyle 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarındaki Göbeklitepe’de ilk kazılar 1995’te başladı. O günden beri vurulan her kazmada, arkeologları şaşırtan yeni keşifler yapıldı.

Göbeklitepe deyince ilk akla gelen şüphesiz boyları 6 metreyi, ağırlıkları 60 tonu bulan yabani hayvan figürlü ve “T” biçimli dikili taşlar... Bölgede bulunan dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, tarihsel anlamda büyük öneme sahip. 12 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılan 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli de yine Göbeklitepe’den çıkan özel kalıntılar arasında.

Troya Müzesi

Müze, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ünlü Troya Antik Kenti’nin girişinde bulunuyor. 2018’de kapılarını açmasına rağmen kısa sürede ismini duyurmayı başardı. Müzede sergilenen eserler Troya ve Troas antik kentlerinden çıkarıldı.

Ziyaretçiler özellikle heykeller, lahitler ve yazıtlara büyük ilgi gösteriyor. Mil taşları, paleolitik dönemden kalma baltalar, toprak seramikler, altın takılar, silahlar, sikkeler, kemik objeler ve gözyaşı şişeleri gibi sayısız eser de müzenin zenginliğine zenginlik katıyor.

Efes Müzesi

Dünyaca ünlü Artemis Heykeli’ne ev sahipliği yapan Efes Müzesi, İzmir Selçuk’ta bulunuyor. Efes kazılarında çıkarılan eserlerin sergilendiği müzede, Yunuslu Eros, Tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, Artemis heykeli, Mısırlı Rahip heykeli ve İsis heykelinin yanı sıra çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ile Sokrates başı gibi önemli eserler yer alıyor. Antik Çağ’dan başlayarak Osmanlı dönemine dek uzanan altın, gümüş, bakır ve elektron (altın gümüş karışımı) sikke koleksiyonu da müzenin ilgi çeken bölümleri arasında.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Alanında dünyanın sayılı müzeleri arasına bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1921’de açıldı. Sergilenen eserlerin kıymeti, Anadolu Medeniyetleri Müzesini oldukça önemli kılıyor. Anadolu topraklarından çıkarılan eserlerin geçmişi paleolitik çağa dek uzanıyor.

Dünyanın önde gelen müzelerine dijital yolculuk

Dünyanın önde gelen müzeleri de online olarak ziyarete açık. Louvre, Metropolitan, Orsay ya da Van Gogh… Birbirinden önemli müzeler sadece bir tık ötede. Dijital ortamda gezilebilecek müzelerden birkaçı şöyle:

[Fotoğraf: Getty Images]

Louvre Müzesi

Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin en meşhur eseri Mona Lisa’ya ev sahipliği yapan Louvre Müzesini sanal alemde adımlamak mümkün. Müzede Rönesans, Antik Roma, Antik Yunan eserlerinden Mısır ve Yakın Doğu tarihine ait zengin koleksiyonlara kadar tarihe ışık tutan sayısız sanat eseri bulunuyor.

Müzeyi gezmek için https://www.louvre.fr/en adresini tıklamak yeterli.

[Fotoğraf: AA]

British Museum

İngiltere’nin yanı sıra dünyanın en büyük müzeleri arasında bulunan British Museum 1753’te açtı. Müzede başta Asur, Roma, Antik Yunan ve Orta Çağ dönemleri olmak üzere tarihin değişik zamanlarına ışık tutan sayısız eser mevcut. Yaklaşık 8 milyon parçalık koleksiyon ile dünyanın en zengin müzeleri arasında yer alıyor. Dört ana kısımdan oluşan müzede Eski Çağ Yapıtları Bölümü, Sikkeler ve Madalyalar Bölümü, Baskılar ve Çizimler Bölümü ile İnsanlık Müzesi bölümleri bulunuyor.

British Museum’da sanal tura çıkmak için https://www.britishmuseum.org linkini tıklamak gerekiyor.

Metropolitan Sanat Müzesi

Metropolitan Sanat Müzesinde iki milyonu aşkın eser sergileniyor. İlk kez kapılarını 1872’de açan müzede eski Doğu kültürleri ve Mısır kalıntılarından Avrupalı ressamların tablolarına kadar çok sayıda eser yer alıyor. Afrika, Asya, Okyanusya, Bizans, Hint ve İslam sanatından oluşan koleksiyonlar ile dünyanın dört bir yanından getirilen silah ve zırh örnekleri müze envanterinde önemli bir yere sahip.

Müzeyi dijital ortamda gezmek için https://www.metmuseum.org adresini tıklamak yeterli.

Hermitage Müzesi

Hermitage Müzesinin görkemli binasında, eşine az rastlanır büyüklükte bir koleksiyon sergileniyor. Müzede üç milyondan fazla eser bulunuyor. Üç katlı müzenin her katı farklı ülkelere ve dönemlere ait eserlere ayrılmış. Resim sanatının en önemli isimlerinin tablolarını da içine alan dünyanın en büyük resim koleksiyonu da müzede yer alıyor.

Müzeyi sanal turla gezmek için www.hermitagemuseum.org adresi tıklanabilir.

Orsay Müzesi

1898’de inşa edilen Orsay Müzesinde ağırlıklı olarak Fransız sanatçıların eserleri dikkat çekiyor. Fransız sanatçıların yanı sıra başka Avrupa ülkelerinden isimler de müze koleksiyonunda dikkat çekiyor. Öyle ki Orsay’ın zengin envanterine 2 bini aşkın resim ve 600’den fazla heykel kayıtlı. Bu eserlerin Avrupa sanatının doruğundaki isimlere ait olması Orsay Müzesini özel kılıyor.

Müzeyi sanal ortamda ziyaret etmek için www.musee-orsay.fr adresini tıklamak yetiyor.