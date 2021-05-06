Aydın Arkeoloji Müzesi öncülüğünde, Kuşadası İlçesinde bulunan ve Antik Çağ’daki ismi “Anaia” olan Kadıkalesi Örenyeri’nde kazı çalışmaları sürüyor.

Kadıkalesi’ndeki kazı çalışmaları 20 yıldır Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında gerçekleştiriliyordu. Mercangöz’ün emekli olmasının ardından bu yıl kazılar Aydın Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülmeye başlandı.

5 mezar daha keşfedildi

Kadıkalesi Örenyeri’ndeki kazılarda, 8 yüzyıl öncesine ait tuğla ve kiremit parçalarının yanı sıra bin yıllık mezarlar ve insan kemikleri ortaya çıktı.

Bugüne kadar 400 mezarın bulunduğu Kadıkalesi’nde yapılan son kazılarda 5 mezar daha bulundu. Bunlardan 3’ünün yetişkin, 2’sinin çocuk mezarı olduğu belirlendi.

Yaş ortalamaları 40 ile 50 arasında

Mezarlarda bulunan insan kemiklerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Özellikle kemikler incelendiğinde bugüne kadar bulunan bütün mezarlardaki yaş ortalaması 40 ila 50 olarak tespit edildi.

Uzmanlar, yaş ortalamasının kısa oluşunu iyi beslenememe, sağlık imkanlarından faydalanamama ve tedavi yöntemlerinin günümüzdeki gibi gelişmiş olmamasına bağlıyor.

"Mezarların 13. yüzyıla ait olduğunu tespit ettik"

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, kazı çalışmalarında 5 aylık hamile bir kadının da bulunuduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalarda toplam 400 mezar ortaya çıkarıldı. Bu mezarların 13. yüzyıla ait olduğunun tespitini yaptık. Geçtiğimiz yıl yaptığımız kazı çalışmalarında yine hamile bir kadının mezarını bulmuştuk ve karnında 5 aylık bebeği ile birlikteydi. Antik dönemdeki insan ömrü, günümüz insan ömründen çok kısaydı. Ortalama yaş ömrünü 40 ila 50 yaş olarak düşünebiliriz."

"Hristiyanlık inancına göre kutsal bir bölge"

Dar alanda çok fazla mezar olduğuna değinen Yıldız, "Hristiyanlık inancına ait insanlar, vefatından önce veya vefat ederken yakınları tarafından buraya defnedilmeyi bir kutsallık kazanması gayesiyle isterdi. Bu da bölgenin Hristiyanlık inancına göre kutsal olmasından dolayıydı" değerlendirmesini yaptı.

Bugüne kadarki kazılarda bulunan mezarlarda insan kemikleri üzerinde takılar da görüldü.