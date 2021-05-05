Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlığın 'Müzik Susmasın' desteğine mayıs ayı da dahil edildi
[Fotoğraf: Depophotos]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız projede destek süresi mayıs da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak" dedi.
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