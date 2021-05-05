Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Yellen'ın piyasalardaki volatiliteyi artıran açıklamalarının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluştu.

Bu gelişmelerle dolar/TL dün günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 artışla 8,3288'den tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,3465 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL 10,0080 seviyelerinde yatay seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,5990'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,9'luk artışla 91,3'ten günü tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 yükselişle 91,4 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1990 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinin yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise düşüş yaşandığını belirterek, tüm bunların döviz piyasalarında da volatiliteyi artırdığını söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını vurguladı.

5 Mayıs güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: