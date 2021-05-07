Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu
Tokat'ta kontrolünü kaybeden araç 10 metrelik duvardan site bahçesine uçtu. Site bahçesinde oturanların aracın düştüğü noktada olmaması olası bir felaketi önledi.
Tokat’ta Yasir Güneş idaresindeki otomobil, 10 metre yükseklikteki duvardan site bahçesine devrildi. Otomobilin bahçeye düşmesiyle panik yaşayan site sakinlerinin kaçışı kameraya yansıdı.
Olay yerindeki kişiler, Yasir Güneş ile Mustafa Nalçıoğlu’nun araç içerisinden çıkmasına yardımcı oldu.
Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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