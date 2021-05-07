Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri denetimleri sırasında, sokakta dolaşan bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin maskesindeki bozukluğu fark eden ekipler, H.K'dan maskeyi çıkarmasını istedi. Zanlının maskesinden fişek halinde uyuşturucu çıktı.

Şüpheli hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldığı öğrenildi.