Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 22:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin maskesinden uyuşturucu çıktı
Çorum'da COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin maskesinden uyuşturucu madde çıktı.
Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri denetimleri sırasında, sokakta dolaşan bir şüpheliyi durdurdu.
Şüphelinin maskesindeki bozukluğu fark eden ekipler, H.K'dan maskeyi çıkarmasını istedi. Zanlının maskesinden fişek halinde uyuşturucu çıktı.
Şüpheli hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Maske
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