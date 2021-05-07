Ayder Yaylası bir süredir kaçak ve çirkin yapıların işgalindeydi. Soruna çözüm bulmak için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında üretilen konutların tanıtımı yapıldı.

9 bin 600 metrekarelik alanda 1+1 ve 2+1 olarak 56 bağımsız daire inşa edildiği ve bu yapıların yöre mimarisine uygun şekilde yapıldığı bilgisi verildi.

Yaylada başlatılan kentsel dönüşümde sona gelindi



Kentsel dönüşüm yapılan 9 bin 600 metrekarelik alanın 4 bin 700 metrekaresini yeşil alan oluşturacak. Ayrıca alanın içinde seyir terasları ve yürüyüş yolları yer alacak.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, “ülkemize, milletimize, geleceğimize, bu güzel doğaya yakışır, fazla bozulmamış bir Ayder'i gelecek nesillere teslim etmiş olmayı amaçlıyoruz” dedi.



Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezinin yolları da ihtiyaca uygun olarak yeniden inşa edildi.

Otel inşası sürüyor



Bölgeye gelen turistlerin konaklayacağı otel de düşünüldü. 76 yataklı termal otel inşası da sürüyor.

Rezerv alandaki konutlarla termal otelin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Haber: Ahmet Can