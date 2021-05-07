Ayder'in çehresi değişiyor
Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Bölgeye yapılacak konutların tanıtımı yapıldı. Konutların tamamı Ayder'in doğal dokusuna ve yöresel mimariye uygun olarak inşa ediliyor.
Ayder Yaylası bir süredir kaçak ve çirkin yapıların işgalindeydi. Soruna çözüm bulmak için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında üretilen konutların tanıtımı yapıldı.
9 bin 600 metrekarelik alanda 1+1 ve 2+1 olarak 56 bağımsız daire inşa edildiği ve bu yapıların yöre mimarisine uygun şekilde yapıldığı bilgisi verildi.
Yaylada başlatılan kentsel dönüşümde sona gelindi
Kentsel dönüşüm yapılan 9 bin 600 metrekarelik alanın 4 bin 700 metrekaresini yeşil alan oluşturacak. Ayrıca alanın içinde seyir terasları ve yürüyüş yolları yer alacak.
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, “ülkemize, milletimize, geleceğimize, bu güzel doğaya yakışır, fazla bozulmamış bir Ayder'i gelecek nesillere teslim etmiş olmayı amaçlıyoruz” dedi.
Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezinin yolları da ihtiyaca uygun olarak yeniden inşa edildi.
Otel inşası sürüyor
Bölgeye gelen turistlerin konaklayacağı otel de düşünüldü. 76 yataklı termal otel inşası da sürüyor.
Rezerv alandaki konutlarla termal otelin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.
Haber: Ahmet Can
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