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Türkiye
AA 18.10.2026 20:28

Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobille çarpışıp viyadükten düştükten sonra yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Tır düşmeden önce sürücü kapıyı açarak atlamayı başardı.

Düşmenin ardından tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Tır şoförü ayakta tedavi edilirken, otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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